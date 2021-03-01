"Добродушные такие": Жители посёлка под Нижним Новгородом рассказали о семье, которую убил садовник-гастарбайтер

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Жители посёлка Кудьма, где накануне убили четырёх человек, отзываются о семье весьма положительно. По словам местных, погибшие были бесконфликтными и добродушными людьми. Сельчане признаются: после трагедии стараются лишний раз не выходить из дома.

"Мы все в шоке просто. У нас здесь в принципе такой уголочек какой-то типа болотца — тихо, спокойно. Такой шок для всех. Всем страшно стало, все по домам, сидеть дома, детей не пускать", — призналась продавщица местного магазина.

По данным источника Лайфа, суд над главным подозреваемым назначен на завтра. Ещё двое человек проходят по делу свидетелями, поскольку их убийца попросил подбросить его до Владимира.

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