"Добродушные такие": Жители посёлка под Нижним Новгородом рассказали о семье, которую убил садовник-гастарбайтер
От рук мужчины погибли пожилые супруги, а также их невестка и маленький внук.
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Жители посёлка Кудьма, где накануне убили четырёх человек, отзываются о семье весьма положительно. По словам местных, погибшие были бесконфликтными и добродушными людьми. Сельчане признаются: после трагедии стараются лишний раз не выходить из дома.
"Мы все в шоке просто. У нас здесь в принципе такой уголочек какой-то типа болотца — тихо, спокойно. Такой шок для всех. Всем страшно стало, все по домам, сидеть дома, детей не пускать", — призналась продавщица местного магазина.
По данным источника Лайфа, суд над главным подозреваемым назначен на завтра. Ещё двое человек проходят по делу свидетелями, поскольку их убийца попросил подбросить его до Владимира.
Напомним, что тела убитых бабушки, дедушки, невестки и её маленького сына обнаружили вечером в воскресенье, 28 февраля. Как ранее сообщал Лайф, мотивом для преступления стал денежный спор. Убийца долгое время работал на участке своих жертв и постоянно спорил с ними из-за зарплаты.
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