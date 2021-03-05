Пик годовой инфляции в России наметился на март

Минэкономразвития рассчитывает, что в этом месяце ускорится рост цен и будет пройден пик годовой инфляции, после чего начнётся снижение темпов роста. Об этом говорится в обзоре ведомства "Картина инфляции. Март 2021 года".

По данным министерства, по итогам марта ожидается замедление инфляции. В годовом выражении инфляция сохранится на уровне, близком к текущему. При этом основной вклад в ускорение темпов роста цен в РФ в феврале внесла продовольственная инфляция. Как отметили в ведомстве, ценовая динамика за январь – февраль в целом соответствует уровню последних двух лет. При этом по отдельным товарам в отчётном месяце сохранились повышенные темпы роста цен (картофель, морковь, огурцы).

Согласно информации Росстата, годовая инфляция в стране в феврале ускорилась до 5,67 процента после 5,19 процента в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78 процента.

Ранее эксперт рассказывал, что на инфляции можно заработать.

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