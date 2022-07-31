Удар по штабу ЧФ в Севастополе говорит о том, что Киев "растерял остатки здравого смысла"
Глава Администрации Запорожской области: Киев, обстреляв штаб ЧФ, играет с огнем
Власти Украины, обстреляв штаб Черноморского флота в Севастополе, "растеряли остатки здравого смысла" и играют с огнем. Об этом в телеграм-канале заявил глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Украинские нацисты окончательно растеряли остатки здравого смысла и перестали отдавать себе отчёт в том, что может сделать Черноморский флот с центрами принятий решений на Украине. Уверен, преступники будут найдены и наказаны по всей строгости закона Российской Федерации, а украинские нацисты наконец-то поймут, что играют с огнём", — сказал он.
Балицкий подчеркнул, что Запорожье всегда протянет руку помощи жителям Севастополя — города, который один из первых начал и продолжает помогать становлению мирной жизни в регионе.
Напомним, сегодня утром стало известно, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Удар наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. В Черноморском флоте уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный дрон. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены и переносить их не будут.
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ТАСС / dpa/picture-alliance