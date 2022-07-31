Удар по штабу ЧФ в Севастополе говорит о том, что Киев "растерял остатки здравого смысла"

Власти Украины, обстреляв штаб Черноморского флота в Севастополе, "растеряли остатки здравого смысла" и играют с огнем. Об этом в телеграм-канале заявил глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Украинские нацисты окончательно растеряли остатки здравого смысла и перестали отдавать себе отчёт в том, что может сделать Черноморский флот с центрами принятий решений на Украине. Уверен, преступники будут найдены и наказаны по всей строгости закона Российской Федерации, а украинские нацисты наконец-то поймут, что играют с огнём", — сказал он.