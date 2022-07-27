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27 июля, 07:34

Захарова: Запад поставил Украину в рабскую зависимость

Действия стран Запада поставили Украину в полную рабскую зависимость. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что это якобы Москва хочет подчинить себе Киев.

"Я могу ей ответить, что действия её страны вкупе с действиями стран ЕС и США как раз таки поставили Украину и украинский народ в зависимость, в полную рабскую зависимость от стран Запада", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

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А ранее Мария Захарова заявила, что спонсоры поставок оружия Киеву должны также отвечать и за преступления, которые совершают украинские военные. По её словам, любые попытки Украины и ЕС добиться "победы на поле боя" — это прямая дорога в пропасть, причём как для Киева, так и для Брюсселя.

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EuropaNewswire / Gado / Getty Images

Александра Вишнякова

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