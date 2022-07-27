Захарова: Запад поставил Украину в рабскую зависимость

Действия стран Запада поставили Украину в полную рабскую зависимость. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что это якобы Москва хочет подчинить себе Киев.

"Я могу ей ответить, что действия её страны вкупе с действиями стран ЕС и США как раз таки поставили Украину и украинский народ в зависимость, в полную рабскую зависимость от стран Запада", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.