Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом: говорили о Сирии и вакцине от ковида

Главы государств рассмотрели возможность запуска производства "Спутника V" в Турции.

18 февраля 2021, 13:22
<p>Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / PAVEL GOLOVKIN</p>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / PAVEL GOLOVKIN

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, разговор коснулся российско-турецких связей в различных областях, но прежде всего — в вопросах борьбы с пандемией коронавируса и энергетики.

"Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин", сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств также обсудили урегулирование конфликтов в ряде регионов мира — Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии.

"Затронута тематика сирийского урегулирования. В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками. Высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках "астанинского формата", отметили в Пресс-службе Президента РФ.

Также президент России выразил соболезнования Эрдогану в связи с недавней гибелью в Ираке 13 граждан Турции.

Эрдоган назвал Путина честным человеком, который держит своё слово

Эрдоган назвал Путина честным человеком, который держит своё слово

Напомним, предыдущий разговор лидеров России и Турции прошёл в конце ноября прошлого года. Главы государств "детально и во всех аспектах" обсудили ситуацию в Карабахе.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1