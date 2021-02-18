Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом: говорили о Сирии и вакцине от ковида

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, разговор коснулся российско-турецких связей в различных областях, но прежде всего — в вопросах борьбы с пандемией коронавируса и энергетики.

"Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств также обсудили урегулирование конфликтов в ряде регионов мира — Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии.

"Затронута тематика сирийского урегулирования. В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками. Высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках "астанинского формата", — отметили в Пресс-службе Президента РФ.

Также президент России выразил соболезнования Эрдогану в связи с недавней гибелью в Ираке 13 граждан Турции.

Напомним, предыдущий разговор лидеров России и Турции прошёл в конце ноября прошлого года. Главы государств "детально и во всех аспектах" обсудили ситуацию в Карабахе.

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