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В Госдуме придумали способ бороться с недобросовестными управляющими компаниями

Права собственников квартир практически не изменятся.

26 февраля 2021, 01:20

Фото © Pixabay

Заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила запретить смену добросовестных управляющих компаний (УК) в домах в первый год их работы. Соответствующее предложение она направила в Минстрой, передают "Известия".

Согласно Жилищному кодексу договор управления многоквартирными домами устанавливается на срок от одного до пяти лет, однако жильцы имеют возможность сменить УК в любое время, проведя собрание. Подобной лазейкой в законе часто пользуются недобросовестные компании, которые не выполняют своих обещаний, призывая отказываться от услуг другой, вполне добросовестной.

"Проще всего проводить подобные манипуляции именно в первый год работы УК, пока она ещё не успела зарекомендовать себя перед жильцами", — отметила Костенко.

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Предложение депутата поддержали в Комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ. При этом у собственников квартир сохранится право сменить УК до окончания срока, если та не выполняет обязанности и это доказано проверкой жилищной инспекции.

Эта мера сможет помочь добросовестным компаниям, которым не придётся прерывать финансовый год преждевременно, считает председатель экспертного совета Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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