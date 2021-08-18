Как звёздные "фабриканты" своими песнями "накаркали" себе тяжёлую судьбу Оглавление "Плачут небеса" "Небо без вины" "Не стрёмный итальянец" "Потерянные корни" Для многих знаменитостей тексты композиций, которые принесли им славу, неожиданно оказались пророческими. 46245 46245 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Щербак, © Instagram / shishkovratmir

"Плачут небеса"

Ратмир Шишков покинул "Фабрику звёзд", не добравшись до полуфинала. Но парень не растерялся — его уже заметили и предложили стать участником "Банды" с Тимати. Ему было всего 18 лет, когда он прославился на всю страну. Посмертно... Страшная авария произошла в центре Москвы на Садовой-Спасской улице. На скорости 220 км/ч Merсedes, в котором ехали молодой артист и четверо его друзей, влетел в Volkswagen Touareg. От удара машину выбросило на обочину, произошёл взрыв — сдетонировал бензобак. Погибли все, кто находился внутри. Позже эксперты вынесут душераздирающее заключение: ни у кого из погибших не было смертельных травм от столкновения, то есть молодые люди сгорели заживо. В этот же день у Ратмира Шишкова родилась дочь. Группа "Банда" после этой трагедии распалась, а главный её хит "Плачут небеса" единодушно признан всеми поклонниками пророческим.

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"Небо без вины"

"И приклеены на скотч все кусочки от луны. Виноваты на земле, а у неба нет вины", — пела в 2002 году участница первого состава "Фабрики" Мария Алалыкина, которая позже своей судьбой доказала, что небо у каждого своё. У Алалыкиной получилось так, что она уверовала в ислам, последовала за своим мужем и сменила религию. Поклонники "Фабрики" тогда увидели в словах песни "Ой, да" знаки из будущего: "Ох и не заплывайте вы за буйки! Ой да не перейти эту речку вброд. Закружит, мужики, вас водоворот". Шоу-бизнес для Марии на этом закончился. Девушка переехала и исчезла с радаров светских журналистов. Позже она разведётся, снова выйдет замуж и станет мамой. Сейчас Алалыкина ведёт скрытный образ жизни, предпочитая не вспоминать свою бурную молодость.

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"Не стрёмный итальянец"

Песня "Не виноватая я" будто писалась по биографии Сати Казановой. Есть только одно но: эта композиция была записана в 2005 году, а романы Сати с продюсером, олигархом и итальянцем случились намного позже. Продюсер, о котором поётся в песне, — это директор "Русского радио" Роман Емельянов, отношения с которым у Сати закончились в 2014 году. Олигарх — Александр Шенкман, бизнесмен и руководитель "Роспроводканала". Он ухаживал за Казановой в 2016 году. Ходили слухи, что певица даже беременна, но мамой она так и не стала, и вскоре они с Шенкманом разошлись. Сейчас Сати замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Он, конечно, не "стрёмный", как поётся в песне, но всё же итальянец. В общем, как говорится: "Совпадение? Не думаем..."

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"Потерянные корни"

Паша Артемьев "потерял корни". Ему 38 лет, он по-прежнему занимается музыкой — раскручивает свою группу Artemiev. Но песни, которые сделали его знаменитым на всю страну, он больше не исполняет. "Я смотрю на Пашу Артемьева тех лет и вижу совсем другого человека, которого уже плохо знаю", — признался исполнитель в недавнем интервью. Группа "Корни" — продукт всё той же "Фабрики звёзд" и продюсера Игоря Матвиенко, но она давно распалась, а солисты разбежались кто куда. Конечно, все они отчасти "потеряли свои корни", но главный хит "Корней" всё же у поклонников ассоциируется именно с кудрявым молодым человеком. Его до сих пор отмечают в соцсетях под видео с песнями "Теряю корни", "Понимаешь" , "Ты узнаешь её из тысячи", но Артемьев отказывается исполнять их сегодня.

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Авторы Василий Климов