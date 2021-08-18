Как звёздные "фабриканты" своими песнями "накаркали" себе тяжёлую судьбу Для многих знаменитостей тексты композиций, которые принесли им славу, неожиданно оказались пророческими. 18 августа, 16:35 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Щербак, © Instagram / shishkovratmir

"Плачут небеса"

Ратмир Шишков покинул "Фабрику звёзд", не добравшись до полуфинала. Но парень не растерялся — его уже заметили и предложили стать участником "Банды" с Тимати. Ему было всего 18 лет, когда он прославился на всю страну. Посмертно... Страшная авария произошла в центре Москвы на Садовой-Спасской улице. На скорости 220 км/час Mersedes, в котором ехали молодой артист и четверо его друзей, влетел в Volkswagen Touareg. От удара машину выбросило на обочину, произошёл взрыв — сдетонировал бензобак. Погибли все, кто находился внутри. Позже эксперты вынесут душераздирающее заключение: ни у кого из погибших не было смертельных травм от столкновения, то есть молодые люди сгорели заживо. В этот же день у Ратмира Шишкова родилась дочь. Группа "Банда" после этой трагедии распалась, а главный её хит "Плачут небеса" единодушно признан всеми поклонниками пророческим.

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"Небо без вины"

"И приклеены на скотч все кусочки от луны. Виноваты на земле, а у неба нет вины", — пела в 2002 году участница первого состава "Фабрики" Мария Алалыкина, которая позже своей судьбой доказала, что небо у каждого своё. У Алалыкиной получилось так, что она уверовала в ислам, последовала за своим мужем и сменила религию. Поклонники "Фабрики" тогда увидели в словах песни "Ой, да" знаки из будущего: "Ох и не заплывайте вы за буйки! Ой да не перейти эту речку вброд. Закружит, мужики, вас водоворот". Шоу-бизнес для Марии на этом закончился. Девушка переехала и исчезла с радаров светских журналистов. Позже она разведётся, снова выйдет замуж и станет мамой. Сейчас Алалыкина ведёт скрытный образ жизни, предпочитая не вспоминать свою бурную молодость.

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"Не стрёмный итальянец"

Песня "Не виноватая я" будто писалась по биографии Сати Казановой. Есть только одно но: эта композиция была записана в 2005 году, а романы Сати с продюсером, олигархом и итальянцем случились намного позже. Продюсер, о котором поётся в песне, — это директор "Русского радио" Роман Емельянов, отношения с которым у Сати закончились в 2014 году. Олигарх — Александр Шенкман, бизнесмен и руководитель "Роспроводканала". Он ухаживал за Казановой в 2016 году. Ходили слухи, что певица даже беременна, но мамой она так и не стала, и вскоре они с Шенкманом разошлись. Сейчас Сати замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Он, конечно, не "стрёмный", как поётся в песне, но всё же итальянец. В общем, как говорится: "Совпадение? Не думаем..."

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"Потерянные корни"

Паша Артемьев "потерял корни". Ему 38 лет, он по-прежнему занимается музыкой — раскручивает свою группу Artemiev. Но песни, которые сделали его знаменитым на всю страну, он больше не исполняет. "Я смотрю на Пашу Артемьева тех лет и вижу совсем другого человека, которого уже плохо знаю", — признался исполнитель в недавнем интервью. Группа "Корни" — продукт всё той же "Фабрики звёзд" и продюсера Игоря Матвиенко, но она давно распалась, а солисты разбежались кто куда. Конечно, все они отчасти "потеряли свои корни", но главный хит "Корней" всё же у поклонников ассоциируется именно с кудрявым молодым человеком. Его до сих пор отмечают в соцсетях под видео с песнями "Теряю корни", "Понимаешь" , "Ты узнаешь её из тысячи", но Артемьев отказывается исполнять их сегодня.

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Авторы Василий Климов