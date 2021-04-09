Трампа лишили последней надежды увидеть свои твиты онлайн

Бывший президент США Дональд Трамп лишился последней возможности увидеть свои посты в "Твиттере" онлайн, даже в виде архивированных. Записи из его заблокированного аккаунта не будут доступны на платформе сервиса микроблогов. Об этом заявили в администрации "Твиттера".

"Учитывая, что мы заблокировали @realDonaldTrump, содержимое данного аккаунта не будет отображаться в "Твиттере", как это было раньше и как сейчас администрация отображает содержимое архивированных аккаунтов", — сообщил представитель сервиса телекомпании CBS.

Вместе с тем Нацуправление архивов и документации США, которое архивировало посты экс-президента, собирается поделиться собранными сообщениями Трампа. По информации CBS, общественность сможет получить доступ ко всем записям, но на стороннем сервисе.

Ранее стало известно, что "Твиттер" не собирается восстанавливать аккаунт Дональда Трампа, даже если тот вновь будет баллотироваться в президенты. Представитель социальной сети отметил, что правила запрещают любые призывы к насилию. Трамп, нарушивший их, ничем не отличается от других, и посему его аккаунт был удалён и восстановлению не подлежит.

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