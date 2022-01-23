Чеченский министр Дудаев: Жена экс-судьи Янгулбаева находится в спецприёмнике в республике
По его словам, Зарема Мусаева оскорбляла сотрудника правоохранительных органов. За это административное правонарушение её и поместили в спецприёмник.
Ахмед Дудаев © ТАСС / Елена Афонина
Супруга экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева находится в спецприёмнике МВД России по Чеченской Республике за оскорбление представителя правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.
"Зарема Мусаева на данный момент находится в спецприёмнике в МВД РФ по Чеченской Республике за административное нарушение, если быть точнее — за оскорбление представителя власти, сотрудника правоохранительных органов", — сказал Дудаев.
По его словам, Мусаева после того, как её доставили на допрос, совершила нападение на сотрудника правоохранительных органов, параллельно оскорбляя его. За это административное правонарушение её поместили в спецприёмник. Дудаев добавил, что мера уголовного наказания в отношении Мусаевой будет определена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
"Здесь даю неофициальную информацию, от себя говорю, насколько я понимаю ситуацию, судебно-медицинская экспертиза должна установить какой вред нанесён сотруднику правоохранительных органов и исходя из этого, наверное, будет избрана мера уголовного наказания", — заявил Дудаев.
Также он опроверг информацию СМИ о задержании родственников Янгулбаевых.
Ранее сообщалось, что бывший судья из Чечни Сайди Янгулбаев уехал из России вместе с дочерью.
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