Чеченский министр Дудаев: Жена экс-судьи Янгулбаева находится в спецприёмнике в республике

Супруга экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева находится в спецприёмнике МВД России по Чеченской Республике за оскорбление представителя правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

"Зарема Мусаева на данный момент находится в спецприёмнике в МВД РФ по Чеченской Республике за административное нарушение, если быть точнее — за оскорбление представителя власти, сотрудника правоохранительных органов", — сказал Дудаев.

По его словам, Мусаева после того, как её доставили на допрос, совершила нападение на сотрудника правоохранительных органов, параллельно оскорбляя его. За это административное правонарушение её поместили в спецприёмник. Дудаев добавил, что мера уголовного наказания в отношении Мусаевой будет определена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

"Здесь даю неофициальную информацию, от себя говорю, насколько я понимаю ситуацию, судебно-медицинская экспертиза должна установить какой вред нанесён сотруднику правоохранительных органов и исходя из этого, наверное, будет избрана мера уголовного наказания", — заявил Дудаев.

Также он опроверг информацию СМИ о задержании родственников Янгулбаевых.