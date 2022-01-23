МИД Украины назвал слова премьера Баварии о России вредными для отношений Киева и Берлина

Высказывания премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера о России вредят отношениям Киева и Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Ранее немецкий политик сказал, что Россия является "сложным партнёром, но не врагом Европы". По его мнению, большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с РФ. Зёдер считает, что очередные антироссийские санкции могут навредить самой Германии. Он также призвал НАТО поддерживать диалог с Москвой, а не заниматься исключительно защитой Украины.

"Они (высказывания премьер-министра Баварии. — Прим. Лайфа) наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", — приводит слова Николенко агентство "РБК-Украина".