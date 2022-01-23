МИД Украины назвал слова премьера Баварии о России вредными для отношений Киева и Берлина
Ранее немецкий политик призвал НАТО поддерживать диалог с Москвой и отметил, что очередные антироссийские санкции могут навредить самой Германии.
© ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян
Высказывания премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера о России вредят отношениям Киева и Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Ранее немецкий политик сказал, что Россия является "сложным партнёром, но не врагом Европы". По его мнению, большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с РФ. Зёдер считает, что очередные антироссийские санкции могут навредить самой Германии. Он также призвал НАТО поддерживать диалог с Москвой, а не заниматься исключительно защитой Украины.
"Они (высказывания премьер-министра Баварии. — Прим. Лайфа) наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", — приводит слова Николенко агентство "РБК-Украина".
Пресс-секретарь украинского дипведомства заявил, что главной целью Москвы является "разрушение единства в сдерживании России, чтобы и дальше воплощать свои планы".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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