"Хуже, чем смертная казнь": Стало известно, где и как проведут остаток дней палачи из "Крокуса"
MK.Ru: Террористов из "Крокуса" могут отправить отбывать срок в "Полярную сову"
Обвиняемые в теракте в подмосковном "Крокусе", скорее всего, будут приговорены к пожизненному заключению. Член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва в статье для сайта MK.Ru предположила, где они будут отбывать заключение и какие условиях ждут преступников.
В России на сегодняшний день семь колоний для пожизненно осуждённых, в каждой из которых содержатся террористы. Большая часть содержатся в "Полярной сове" в посёлке Харп городского округа Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.
Территория, где находятся корпуса с пожизненно заключёнными, Меркачёва охарактеризовала как "тюрьма в тюрьме", где содержатся порядка 300 человек. Они сидят в камерах по двое-четверо, в тяжёлых условиях: железная кровать, стол, тумбочка. Личные вещи иметь нельзя. Продукты и предметы личной гигиены находятся в особых помещениях и выдаются по мере надобности.
Даже в этих колониях террористы считаются изгоями. Зачастую их сажают в одну камеру с педофилами и маньяками, что им крайне не нравится.
"Террористы не любят сидеть с маньяками и педофилами. Но у нас не выбирают соседей. Был один командир, которому не положено вроде как по понятиям было с педофилом за одним столом сидеть. Я сказал, что у нас в "Полярной сове" нет никаких иерархий. Посадили-таки их за один стол. Никто никаких требований не выдвигал", — рассказывает бывший главный оперативник "Полярной совы" Юрий Сандрыкин.
Также террористов могут отправить в "Чёрный дельфин" в Оренбургской области, которая считается самой суровой российской колонией, либо в одну из двух в Республике Мордовия. Кроме того, кто-то из преступников скорее всего, проведёт остаток дней и в "Белом лебеде".
"Что говорят террористы? Что много думали (время для этого было) и пришли к мысли, что теракты ничем нельзя оправдать, не было и не могло быть в них никакой пользы (особенно для веры). А еще говорят, что жалко им и своих жертв, и близких, и себя. Только обратно ничего уже не вернуть. И вот с этой мыслью им придется жить дальше. Это хуже, чем смертная казнь. Так что завидовать палачам, убившим десятки людей в "Крокусе", точно не стоит", — резюмировала Меркачёва.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо напавших, а также их пособники. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.
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