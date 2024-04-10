"Хуже, чем смертная казнь": Стало известно, где и как проведут остаток дней палачи из "Крокуса"

Обвиняемые в теракте в подмосковном "Крокусе", скорее всего, будут приговорены к пожизненному заключению. Член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва в статье для сайта MK.Ru предположила, где они будут отбывать заключение и какие условиях ждут преступников.

В России на сегодняшний день семь колоний для пожизненно осуждённых, в каждой из которых содержатся террористы. Большая часть содержатся в "Полярной сове" в посёлке Харп городского округа Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Территория, где находятся корпуса с пожизненно заключёнными, Меркачёва охарактеризовала как "тюрьма в тюрьме", где содержатся порядка 300 человек. Они сидят в камерах по двое-четверо, в тяжёлых условиях: железная кровать, стол, тумбочка. Личные вещи иметь нельзя. Продукты и предметы личной гигиены находятся в особых помещениях и выдаются по мере надобности.

Даже в этих колониях террористы считаются изгоями. Зачастую их сажают в одну камеру с педофилами и маньяками, что им крайне не нравится.

"Террористы не любят сидеть с маньяками и педофилами. Но у нас не выбирают соседей. Был один командир, которому не положено вроде как по понятиям было с педофилом за одним столом сидеть. Я сказал, что у нас в "Полярной сове" нет никаких иерархий. Посадили-таки их за один стол. Никто никаких требований не выдвигал", — рассказывает бывший главный оперативник "Полярной совы" Юрий Сандрыкин.

Также террористов могут отправить в "Чёрный дельфин" в Оренбургской области, которая считается самой суровой российской колонией, либо в одну из двух в Республике Мордовия. Кроме того, кто-то из преступников скорее всего, проведёт остаток дней и в "Белом лебеде".