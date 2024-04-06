В Госдуме предложили кару хуже казни для террористов из "Крокуса"
Вице-спикер ГД Чернышов призвал заточить террористов из "Крокуса" в живые гробы
Террористы Файзов* (верхнее левое фото), Фаридуни* (нижнее левое), Рачабализода* (верхнее правое), Мирзоев* (нижнее правое). Обложка © Life.ru
Убивавшие мирных людей в красногорском "Крокус сити холле" террористы не должны быть казнены — это станет для них незаслуженно быстрой и безболезненной карой. Вместо этого их наказание можно сделать назидательным для тех, кто задумается о том, чтобы пойти по стопам преступников, заточив боевиков в "живые гробы" на весь остаток жизни. Такое заявление в беседе с политологом Аксиньей Гурьяновой сделал вице-спикер Государственной думы и заместитель главы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов о "живых гробах" для террористов из "Крокуса". Видео © Телеканал "360"
"Самым правильным <…> должно стать пожизненное заключение "в живых гробах", в маленьких камерах, в которых даже лежать толком нельзя. Чтобы они на своей шкуре почувствовали весь ужас содеянного", — предложил парламентарий в эфире телеканала "360".
Он напомнил о том, что все четверо террористов ещё во время подготовки к преступлению должны были принять тот факт, что могут быть убиты, поэтому к смерти они в той или иной степени готовы. Тогда как пожизненный срок в тесной камере может побудить их поразмыслить о совершённых зверствах. Сами же имена убийц, по мнению Чернышова, должны быть преданы забвению, ведь право на человеческое отношение к себе они утратили, как только начали готовить атаку на невинных людей. У таких, как они, не может быть ни гражданства, ни религии, подытожил собеседник телеканала.
Напомним, вечером 22 марта четверо террористов ворвались в здание подмосковного "Крокуса" и открыли огонь по ожидавшим начала выступления рок-группы "Пикник" посетителям. После этого нападавшие подожгли зрительный зал и скрылись в направлении границы с Украиной. Атака унесла жизни 144 человек, а число пострадавших составило 551. В ФСБ сообщили, что в организации теракта участвовали украинские спецслужбы, сотрудники которых планировали встретить боевиков на своей территории. Сейчас по делу задержано больше 11 человек, в их числе и четверо исполнителей террористической атаки. На днях СК извлёк данные из телефонов нападавших, в них была обнаружена возможная связь между терактом и спецоперацией на Украине.
* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.