В Госдуме предложили кару хуже казни для террористов из "Крокуса"

Убивавшие мирных людей в красногорском "Крокус сити холле" террористы не должны быть казнены — это станет для них незаслуженно быстрой и безболезненной карой. Вместо этого их наказание можно сделать назидательным для тех, кто задумается о том, чтобы пойти по стопам преступников, заточив боевиков в "живые гробы" на весь остаток жизни. Такое заявление в беседе с политологом Аксиньей Гурьяновой сделал вице-спикер Государственной думы и заместитель главы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

Он напомнил о том, что все четверо террористов ещё во время подготовки к преступлению должны были принять тот факт, что могут быть убиты, поэтому к смерти они в той или иной степени готовы. Тогда как пожизненный срок в тесной камере может побудить их поразмыслить о совершённых зверствах. Сами же имена убийц, по мнению Чернышова, должны быть преданы забвению, ведь право на человеческое отношение к себе они утратили, как только начали готовить атаку на невинных людей. У таких, как они, не может быть ни гражданства, ни религии, подытожил собеседник телеканала.