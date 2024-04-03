Мишустин заявил, что разделяет желание возмездия для террористов из "Крокуса"

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта Правительства России в Госдуме заявил депутатам, что разделяет их желание возмездия, когда речь идёт о террористах. Также он отметил, что с пониманием относится к многочисленным предложениям по вопросам миграции после чудовищной трагедии в подмосковном "Крокусе".

"От рук террористов погибли люди. <…> Я разделяю ваше желание возмездия", — сказал глава кабмина.

При этом он подчеркнул, что изменения в миграционную политику должны быть согласованными, важно, в частности, учитывать позицию правоохранительных органов.