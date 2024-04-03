Мишустин заявил, что разделяет желание возмездия для террористов из "Крокуса"
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта Правительства России в Госдуме заявил депутатам, что разделяет их желание возмездия, когда речь идёт о террористах. Также он отметил, что с пониманием относится к многочисленным предложениям по вопросам миграции после чудовищной трагедии в подмосковном "Крокусе".
"От рук террористов погибли люди. <…> Я разделяю ваше желание возмездия", — сказал глава кабмина.
При этом он подчеркнул, что изменения в миграционную политику должны быть согласованными, важно, в частности, учитывать позицию правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что МВД после теракта в "Крокусе" предложило вдвое сократить срок пребывания мигрантов в России — до 90 дней в год. Кроме того, законопроект предполагает возможность высылки иностранцев во внесудебном порядке и административный надзор за ними, который будет осуществлять полиция.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли стрельбу, после чего устроили пожар и скрылись. В тот момент в здании ожидалось начало концерта рок-группы "Пикник". Боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числится более 550 человек. Напавших заключили под стражу 24 марта. Также в СИЗО отправили соучастников террористов — отца и двух сыновей, продавших им использованный в тот вечер автомобиль, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов дела.
TACC / Дмитрий Астахов