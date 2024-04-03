Двух задержанных в ходе КТО в Дагестане арестовали до 1 июня

Двух задержанных во время контртеррористической операции (КТО) в Дагестане арестовали на два месяца, до 1 июня. Такое решение в среду, 3 апреля, принял Советский районный суд Махачкалы. Речь идёт о лицах 2000 и 2003 года рождения.

Допрос одного из задержанных в Дагестане террористов. Видео © Пресс-служба ЦОС ФСБ России

"Подозреваемые, находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток — по 1 июня 2024 года включительно", — отметила в беседе с ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.