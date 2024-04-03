Двух задержанных в ходе КТО в Дагестане арестовали до 1 июня
Двух задержанных во время контртеррористической операции (КТО) в Дагестане арестовали на два месяца, до 1 июня. Такое решение в среду, 3 апреля, принял Советский районный суд Махачкалы. Речь идёт о лицах 2000 и 2003 года рождения.
Допрос одного из задержанных в Дагестане террористов. Видео © Пресс-служба ЦОС ФСБ России
"Подозреваемые, находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток — по 1 июня 2024 года включительно", — отметила в беседе с ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Следователи выяснили, что не раньше февраля подозреваемые незаконно получили оружие и боеприпасы, которые они хранили по месту жительства в Каспийске. По предварительным данным, задержанные делали это, выполняя цели подразделения международной террористической организации.
Как сообщал Life.ru, 31 марта в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске ввели режим контртеррористической операции. Спецслужбы заблокировали террористов и эвакуировали жителей соседних домов. Позже правоохранители задержали четверых преступников, в ходе КТО были найдены оружие и самодельное взрывное устройство для совершения теракта. В ФСБ сообщили о причастности задержанных в Дагестане боевиков к теракту в "Крокусе".
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