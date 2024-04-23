СК объявил в розыск пятерых подозреваемых по делу о расстреле полицейских в КЧР 23 апреля, 09:26 Пять подозреваемых в деле о расстреле полицейских в КЧР. Обложка © Telegram / МВД по КЧР

СК объявил в розыск пятерых подозреваемых в нападении на сотрудников ППС в Карачаево-Черкесии, в результате которого двое полицейских были убиты, а один госпитализирован с серьёзными ранениями. Об этом сообщило в телеграм-канале региональное ведомство.

"Установлены причастные к преступлению лица. Ими оказались: Эльканов Руслан, Эльканов Ахмат, Джазаев Казбек, Семёнов Руслан*, Аверьянов Владимир, которые покинули место происшествия и скрываются от органов предварительного следствия", — отмечается в тексте.

Уголовное дело расследуется по ст. 317, ст. 222, ст. 226 УК РФ. Следствие просит всех, кто располагает информацией о подозреваемых, обратиться в правоохранительные органы. Преступники могут быть вооружены и опасны, предупредили в СК.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Татьяна Миссуми