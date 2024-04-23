СК объявил в розыск пятерых подозреваемых по делу о расстреле полицейских в КЧР
Пять подозреваемых в деле о расстреле полицейских в КЧР. Обложка © Telegram / МВД по КЧР
СК объявил в розыск пятерых подозреваемых в нападении на сотрудников ППС в Карачаево-Черкесии, в результате которого двое полицейских были убиты, а один госпитализирован с серьёзными ранениями. Об этом сообщило в телеграм-канале региональное ведомство.
"Установлены причастные к преступлению лица. Ими оказались: Эльканов Руслан, Эльканов Ахмат, Джазаев Казбек, Семёнов Руслан*, Аверьянов Владимир, которые покинули место происшествия и скрываются от органов предварительного следствия", — отмечается в тексте.
Уголовное дело расследуется по ст. 317, ст. 222, ст. 226 УК РФ. Следствие просит всех, кто располагает информацией о подозреваемых, обратиться в правоохранительные органы. Преступники могут быть вооружены и опасны, предупредили в СК.
Напомним, 22 апреля двое полицейских были убиты, а один тяжело ранен во время несения службы в Карачаевске. Нападавшие скрылись с оружием погибших. Силовики опубликовали ориентировки на подозреваемых. Разыскиваются 26-летний Руслан Эльканов, 25-летний Ахмат Эльканов, 29-летний Казбек Джазаев, 34-летний Владимир Аверьянов и 35-летний Руслан Семёнов*. Двое из преступников — бывшие члены банды Биаслана Гочияева, который 15 лет назад пытался прийти к власти в регионе, используя теракты для достижения своих целей.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.