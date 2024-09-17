Адвокат раскрыла, какое наказание ждёт Пашаева и Блиновского после истории с мошенничеством на 45 млн Адвокат Букатая: Эльман Пашаев может получить дать 5-7 лет лишения свободы 17 сентября, 09:29 Эльман Пашаев и Алексей Блиновский. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Экс-адвокату Эльману Пашаеву, которого подозревают обмане семьи Блиновских на 45 млн рублей, могут дать 5-7 лет реального лишения свободы. Такой прогноз в беседе с Life.ru сделала президент Московской коллегии адвокатов «АИД», адвокат Марина Букатая.

По её словам, скорее всего, Пашаеву изберут меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, а в дальнейшем по статье ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Но на практике он может получить 5-7 лет реального лишения свободы.

«И даже если он действительно служил в зоне СВО, при вынесении приговора суд может учесть это как смягчающее обстоятельство (так как перечень смягчающих обстоятельств в законе не является закрытым), но вряд ли оно сильно повлияет на размер назначенного наказания», — считает Букатая.

Что же касается Блиновского, его действия могут быть квалифицированы статье о даче взятки в особо крупном размере, и здесь максимальное наказание составляет от 8 до 15 лет со штрафом.