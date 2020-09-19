Собакам Елизаветы II запретили гулять без присмотра из-за неизвестной болезни

Собак королевы Великобритании Елизаветы II поместили на карантин, запретив гулять без присмотра. Причиной тому — неизвестная болезнь, от которой одно животное уже погибло, ещё две собаки находятся в тяжёлом состоянии.
Как сообщает Daily Mail, все животные ранее гуляли по лесам в окрестностях деревни Сандрингем, в которой находится резиденция монарха. У заражённых собак наблюдается вялость, упадок сил, отсутствие аппетита и тошнота. В связи с этим Елизавета II приказала выгуливать двух её корги исключительно на поводках и под тщательным присмотром.
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