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Три человека погибли при пожаре в квартире в подмосковной Балашихе

Личности двух жертв уже установлены.

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Фото © МЧС России.

В подмосковной Балашихе в результате пожара в жилом многоквартирном доме погибло три человека, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

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Ситуацию усложняет сильный ветер.

Как стало известно Лайфу, личности двоих погибших — женщины и мужчины — уже установили, личность третьего пока нет. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём на фоне употребления спиртных напитков.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, помещения квартиры были сильно захламлены. В операции было задействовано 29 человек и 11 единиц техники.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске при пожаре в частном доме погибли женщина и её шестилетняя дочь.

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