ВСУ отреагировали на версию, что причиной крушения Ан-26 мог стать борт с сыном командующего

Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины резко отреагировало на слова губернатора Харьковской области Алексея Кучера о том, что одной из причин крушения самолёта Ан-26 с курсантами на борту могла стать внезапная посадка другого борта. На котором летел сын командующего ВСУ Сергея Дроздова. Якобы именно из-за него самолёт получил приоритетное право посадки, а Ан-26 был вынужден дальше находиться в воздухе с неисправным двигателем.
— Это откровенная ложь и манипуляция! <…> Призываем не поддаваться на манипуляции и пользоваться данными из достоверных источников. Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию! — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Как сообщил журналистам чуть ранее сам Сергей Дроздов, его сын действительно был в севшем перед крушением Ан-26 самолёте. Однако командующий заверил, что никаких указаний руководителю полётов о приоритете в посадке не давал.
Катастрофа совести. Почему Минобороны Украины хочет свалить вину за крушение Ан-26 и гибель 26 военных на пилотовНад украинским городом Чугуевом в Харьковской области при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолёт Ан-26 ВВС Украины. В момент крушения на борту находилось 27 человек, из которых 20 — курсанты. Перед падением пилот самолёта сообщил об отказе левого двигателя. Непонятно, почему самолёт оказался в небе: его планировали отправить на ремонт. Теперь Минобороны Украины утверждает, что он был в полном порядке. Таким образом, вину за авиакатастрофу собираются свалить на пилотов.
Напомним, военно-транспортный самолёт Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов.
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