Набиуллина: Считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор больше не видит возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Об этом она сказала на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным", — сказала Набиуллина.

Она пояснила позицию регулятора: там считают, что дальнейшее смягчение политики может привести к росту проинфляционных рисков.

"В среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики", — добавила при этом Набиуллина.

Напомним, сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Также регулятор повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7–4,2%.

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