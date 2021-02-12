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Категорий: 18

Набиуллина: Считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным

Дальнейшее движение в этом направлении может усилить инфляцию, считают в ЦБ.

12 февраля 2021, 12:54
<p>Фото © Пресс-служба Банка России</p>

Фото © Пресс-служба Банка России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор больше не видит возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Об этом она сказала на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным", — сказала Набиуллина.

Она пояснила позицию регулятора: там считают, что дальнейшее смягчение политики может привести к росту проинфляционных рисков.

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"В среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики", — добавила при этом Набиуллина.

Напомним, сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Также регулятор повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7–4,2%.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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