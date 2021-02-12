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Состояние Вооружённых сил Великобритании назвали шокирующим

Журналисты пришли к выводу, что страна не в состоянии защитить себя.

12 февраля 2021, 18:40
<p>Фото © ТАСС / PA Images / Ben Birchall</p>

Фото © ТАСС / PA Images / Ben Birchall

Армия Великобритании переживает не лучшие времена. Газета Daily Mail ознакомилась с внутренним отчётом Министерства обороны и назвала ситуацию в вооружённых силах королевства шокирующей.

По данным издания, 32 из 33 батальонов пехоты испытывают кадровые проблемы. Есть две причины: низкая оплата труда и процесс отбора новобранцев. Как рассказал полковник Ричард Кемп, всех желающих служить отбирает частная компания, с которой армия заключила контракт на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Однако в ходе отбора новобранцы сталкиваются с бюрократическими трудностями, которые отталкивают их от службы.

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Есть и другая сторона — низкий уровень жизни военнослужащих. Как показал опрос среди контрактников, многие из них жалуются на плохие жилищные условия. Ситуация в британской армии якобы настолько критичная, что в самом престижном батальоне страны — элитной Шотландской гвардии — не хватает около 600 человек. В целом же сухопутным войскам королевства нужны 14 984 солдата. Сейчас на защиту своей родины могут выйти лишь 11 тысяч.

"Армия уже слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию во всё более опасном мире", — подчеркнул Кемп.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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