"Выглядит весьма нелепо": в Крыму посоветовали Турции оставить мечты о российском юге

Карта с прогнозами влияния Турции на юг России выглядит нелепо, Анкаре стоит оставить мечты об этих территориях, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Всё выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Гемпель отметил, что Турция присматривалась к полуострову, когда он находился в составе Украины, и развернула в регионе активную пропагандистскую и финансовую деятельность. Однако теперь Крым является частью России, а "с ней подобные закулисные игры не пройдут", заключил парламентарий.

Напомним, турецкий государственный телеканал TRT-1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары на Крым и Кубань.

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