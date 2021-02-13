"Выглядит весьма нелепо": в Крыму посоветовали Турции оставить мечты о российском юге
Там отметили, что Анкара активно присматривалась к полуострову, когда он входил в состав Украины.
Карта с прогнозами влияния Турции на юг России выглядит нелепо, Анкаре стоит оставить мечты об этих территориях, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Всё выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Гемпель отметил, что Турция присматривалась к полуострову, когда он находился в составе Украины, и развернула в регионе активную пропагандистскую и финансовую деятельность. Однако теперь Крым является частью России, а "с ней подобные закулисные игры не пройдут", заключил парламентарий.
Напомним, турецкий государственный телеканал TRT-1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары на Крым и Кубань.
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