Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Выглядит весьма нелепо": в Крыму посоветовали Турции оставить мечты о российском юге

Там отметили, что Анкара активно присматривалась к полуострову, когда он входил в состав Украины.

13 февраля 2021, 09:58

Карта с прогнозами влияния Турции на юг России выглядит нелепо, Анкаре стоит оставить мечты об этих территориях, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Всё выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

"Пусть попробуют": в России прокомментировали карту с "претензиями" Турции на Крым и Кубань

"Пусть попробуют": в России прокомментировали карту с "претензиями" Турции на Крым и Кубань

Гемпель отметил, что Турция присматривалась к полуострову, когда он находился в составе Украины, и развернула в регионе активную пропагандистскую и финансовую деятельность. Однако теперь Крым является частью России, а "с ней подобные закулисные игры не пройдут", заключил парламентарий.

Напомним, турецкий государственный телеканал TRT-1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары на Крым и Кубань.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Москва погрустнела": составлен рейтинг регионов России по "индексу любви"

вчера в 21:59

Футболисты "Крыльев Советов" и "Бораца" устроили массовую драку на поле — видео

сегодня в 07:50

Тихвинский похититель объяснил, зачем продал мощи святой Матроны за 500 рублей — видео

сегодня в 10:59

В Минске за изготовление протестной атрибутики задержали россиянина — видео

сегодня в 11:01

Первый форпост в Антарктиде: как русские покорили ледяной континент и опередили американцев на 3 дня

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1