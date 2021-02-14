Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Девушка помыла грязную посуду с помощью чайного пакетика, и результат удивил опытных домохозяек

Прогресс шагнул далеко, и теперь даже самые ужасные загрязнения можно убрать, воспользовавшись очередным "магическим" средством. Но что делать тем, кто не любит использовать химию в быту? Оказывается, содой дело не ограничивается.

14 февраля 2021, 06:00

Фото © Instagram / lynsey_queenofclean

Линси Кромби из Великобритании известна англоязычному сегменту Сети как Queen Of Clean (королева чистоты). Недавно женщина в своём Instagram-блоге показала лайфхак по очистке сильно загрязнившейся посуды, который никогда бы не пришёл в голову человеку без опыта в клининге. Оказывается, у чайных пакетиков намного больше применений, чем большинство может себе представить.

Кадры из видео © Instagram / lynsey_queenofclean

Всего-то и нужно залить в грязную посуду или утварь горячую воду и положить туда использованный или новый пакетик чая подешевле. После этого нужно подождать всего 15 минут и просто слить воду. На ролике Линси видно, как после чайной ванночки сковорода стала чистая: ни жира, ни других следов кулинарии.

Просто киньте чайный пакетик в воду и дайте дубильным веществам сделать работу за вас

Линси Кромби

Фото © Instagram / lynsey_queenofclean

Фото © Instagram / lynsey_queenofclean

За несколько дней пост женщины с неожиданным лайфхаком оценило больше четырёх тысяч человек. Судя по комментариям, совет Линси действительно работает!

Собираюсь попробовать этот лайфхак прямо сейчас на сгоревшей кастрюле, которую я уже замочил👏🏻

vdawg59

Отличный совет, я использовала его несколько раз, и каждый раз он срабатывал. Спасибо, Линси!

niki_lous_lifestyle

Мама заставила сиять запущенную духовку, и всё благодаря фрукту, который есть в каждом доме

Мама заставила сиять запущенную духовку, и всё благодаря фрукту, который есть в каждом доме

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хозяйка с помощью кипятка показала, сколько грязи остаётся на деревянных ложках, и это не розыгрыш

вчера в 10:00

Покупательница напугала всех девушек, у кого есть расчёска Tangle Teezer, показав скопившуюся грязь

9 февраля, 11:03

Хозяйка пошла на поводу у флешмоба, нарядив своего кота в грабителя, и результат сделал его звездой

сегодня в 12:00

День святого Валентина потерял популярность среди россиян

сегодня в 12:03

Самбурская показала, как "уберечь цветочки и ягодички от маньяков и насильников" — видео

сегодня в 11:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1