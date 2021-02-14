Девушка помыла грязную посуду с помощью чайного пакетика, и результат удивил опытных домохозяек

Линси Кромби из Великобритании известна англоязычному сегменту Сети как Queen Of Clean (королева чистоты). Недавно женщина в своём Instagram-блоге показала лайфхак по очистке сильно загрязнившейся посуды, который никогда бы не пришёл в голову человеку без опыта в клининге. Оказывается, у чайных пакетиков намного больше применений, чем большинство может себе представить.

Кадры из видео © Instagram / lynsey_queenofclean

Всего-то и нужно залить в грязную посуду или утварь горячую воду и положить туда использованный или новый пакетик чая подешевле. После этого нужно подождать всего 15 минут и просто слить воду. На ролике Линси видно, как после чайной ванночки сковорода стала чистая: ни жира, ни других следов кулинарии.

Просто киньте чайный пакетик в воду и дайте дубильным веществам сделать работу за вас Линси Кромби

Фото © Instagram / lynsey_queenofclean

За несколько дней пост женщины с неожиданным лайфхаком оценило больше четырёх тысяч человек. Судя по комментариям, совет Линси действительно работает!

Собираюсь попробовать этот лайфхак прямо сейчас на сгоревшей кастрюле, которую я уже замочил👏🏻 vdawg59

Отличный совет, я использовала его несколько раз, и каждый раз он срабатывал. Спасибо, Линси! niki_lous_lifestyle

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