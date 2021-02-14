Девушка помыла грязную посуду с помощью чайного пакетика, и результат удивил опытных домохозяек
Прогресс шагнул далеко, и теперь даже самые ужасные загрязнения можно убрать, воспользовавшись очередным "магическим" средством. Но что делать тем, кто не любит использовать химию в быту? Оказывается, содой дело не ограничивается.
Линси Кромби из Великобритании известна англоязычному сегменту Сети как Queen Of Clean (королева чистоты). Недавно женщина в своём Instagram-блоге показала лайфхак по очистке сильно загрязнившейся посуды, который никогда бы не пришёл в голову человеку без опыта в клининге. Оказывается, у чайных пакетиков намного больше применений, чем большинство может себе представить.
Кадры из видео © Instagram / lynsey_queenofclean
Всего-то и нужно залить в грязную посуду или утварь горячую воду и положить туда использованный или новый пакетик чая подешевле. После этого нужно подождать всего 15 минут и просто слить воду. На ролике Линси видно, как после чайной ванночки сковорода стала чистая: ни жира, ни других следов кулинарии.
Просто киньте чайный пакетик в воду и дайте дубильным веществам сделать работу за вас
За несколько дней пост женщины с неожиданным лайфхаком оценило больше четырёх тысяч человек. Судя по комментариям, совет Линси действительно работает!
Собираюсь попробовать этот лайфхак прямо сейчас на сгоревшей кастрюле, которую я уже замочил👏🏻
Отличный совет, я использовала его несколько раз, и каждый раз он срабатывал. Спасибо, Линси!
WOW-news
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