Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушёл в отставку после резких слов о женщинах

Глава организационного комитета "Токио-2020" и бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори оставил свой пост на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний. Своё решение он объявил на заседании исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020".

"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принёс большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде", — сказал Мори.

Напомним, изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена. Новыми сроками проведения Игр стали 23 июля – 8 августа 2021 года. Ранее СМИ сообщали о намерении Японии отменить мировое первенство, но власти страны опровергли эту информацию.

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