Лайф узнал имена пятерых погибших от отравления газом в Тамбовской области
Трагедия случилась из-за возгорания старого телевизора.
Фото © LIFE
Как сообщалось ранее, сегодня тела пяти человек нашли в жилом доме в посёлке Филатовском Тамбовской области. Источник в правоохранительных органах подтвердил Лайфу информацию о том, что смерть людей наступила в результате отравления угарным газом. Также нам стали известны имена погибших.
Жертвами отравления угарным газом стали Владимир А. 1959 г.р., Алексей А. 1967 г.р., Вадим И. 1971 г.р., Светлана Н. 1975 г.р. и Алексей П. 1964 г.р.
Фото © LIFE
Как уточнил источник, угарный газ появился из-за того, что взорвался старый телевизор. Находившиеся в доме люди в момент возгорания спали и не смогли спастись. Сейчас на месте происшествия работают следователи.
Ранее на Сахалине в квартире обнаружили тело школьника, он мог надышаться газом. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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