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В многоквартирном доме в Екатеринбурге взорвался газ

Эвакуировано 19 человек, среди которых четверо детей.

28 марта 2021, 15:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В многоквартирном доме в Екатеринбурге взорвался бытовой газ. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошёл на улице Орловская, 52 на третьем этаже трёхэтажного здания. На данный момент известно о 19 эвакуированных людях, среди которых четверо детей.

По данным источника Лайфа, лопнула канистра с бензином. Хозяин квартиры госпитализирован с 25-30% ожогами.

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Ранее Лайф сообщал о взрывы на восьмом этаже в девятиэтажном доме в Химках. В результате на месте погибло четыре человека, в том числе один ребёнок. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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