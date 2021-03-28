В многоквартирном доме в Екатеринбурге взорвался газ

В многоквартирном доме в Екатеринбурге взорвался бытовой газ. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошёл на улице Орловская, 52 на третьем этаже трёхэтажного здания. На данный момент известно о 19 эвакуированных людях, среди которых четверо детей.

По данным источника Лайфа, лопнула канистра с бензином. Хозяин квартиры госпитализирован с 25-30% ожогами.

Ранее Лайф сообщал о взрывы на восьмом этаже в девятиэтажном доме в Химках. В результате на месте погибло четыре человека, в том числе один ребёнок. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа.

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