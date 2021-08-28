На Солнце зафиксировали череду мощных вспышек
Специалисты из лаборатории РАН подняли индекс солнечной активности до оранжевого уровня.
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На Солнце третий день подряд фиксируют повышенную активность. За последние сутки учёные обнаружили семь вспышек класса С, а утром 28 августа произошла вспышка класса М. Об этом на своём сайте сообщил Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Специалисты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН на своём сайте подняли индекс солнечной активности до оранжевого уровня.
Ранее назвали дату падения астероида Бенну. 500-метровый камень всё ближе подлетает к Земле. Учёные опасаются, что в один прекрасный момент наша планета его к себе притянет.
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