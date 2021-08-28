На Солнце зафиксировали череду мощных вспышек

На Солнце третий день подряд фиксируют повышенную активность. За последние сутки учёные обнаружили семь вспышек класса С, а утром 28 августа произошла вспышка класса М. Об этом на своём сайте сообщил Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.