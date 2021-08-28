Шойгу сообщил, что Минобороны примет решение о новом облике ВДВ до конца года
Министр подчеркнул, что в связи с преобразованиями десантникам понадобится больше вертолётов, в том числе Ми-8МТВ.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
В конце 2021 года будет принято решение о новом облике ВДВ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с представителями регионов по итогам посещения Казанского вертолётного завода.
Думаю, мы подготовим и представим до конца года решение, это касается нового облика ВДВ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
По словам Шойгу, в связи с преобразованиями десантникам понадобится больше вертолётов, причём тех, которые могут работать в любую погоду, в том числе Ми-8МТВ. Завод поставит в распоряжение Минобороны Ми-8, Ми-38 и "Ансат".
Ранее Сергей Шойгу отчитался о состоянии Российской армии, а также о довольствии в ВС РФ и уровне современных вооружений, подчеркнув, что доля современного вооружения в Российской армии превышает 71%.
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