Шойгу сообщил, что Минобороны примет решение о новом облике ВДВ до конца года

В конце 2021 года будет принято решение о новом облике ВДВ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с представителями регионов по итогам посещения Казанского вертолётного завода.

Думаю, мы подготовим и представим до конца года решение, это касается нового облика ВДВ Министр обороны РФ Сергей Шойгу

По словам Шойгу, в связи с преобразованиями десантникам понадобится больше вертолётов, причём тех, которые могут работать в любую погоду, в том числе Ми-8МТВ. Завод поставит в распоряжение Минобороны Ми-8, Ми-38 и "Ансат".