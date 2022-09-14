Экс-зампред Правительства Пензенской области был найден пьяным с пробитым черепом
Бывший зампредседатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василий Трохин, который пропал в Москве, был найден в подмосковных Люберцах. Как сообщил SHOT источник в правоохранительных органах, его нашли около железнодорожных путей.
Трохин лежал на земле с разбитой головой. Он него исходил сильный запах алкоголя. Согласно предварительной версии, экс-зампреда Правительства Пензенской области зацепило поездом. У чиновника переломы основания и свода черепа, открытая рана головы. По словам инсайдера, пациенту провели операцию, он находится на аппарате ИВЛ в реанимации. Состояние оценивается врачами как тяжёлое, но прогноз положительный.
Напомним, об исчезновении Трохина стало известно 12 сентября. Сообщалось, что чиновник планировал вернуться в Пензу, но до столичного вокзала так и не доехал. Согласно записям с камер видеонаблюдения, последний раз Трохин был замечен у метро "Авиамоторная" около семи вечера — за полтора часа до отправления его поезда с Казанского вокзала. Утром в среду в "Лиза алерт" сообщили, что чиновника удалось найти живым.