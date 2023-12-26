Названы последствия "усиления" армии Украины инвалидами и женщинами

Законопроект о совершенствовании мобилизации на Украине вряд ли увеличит число желающих вступить в ВСУ, считает политолог Александр Дудчак. По его мнению, наоборот, ещё как можно больше украинцев будут пытаться исчезнуть с радаров военкомов.

"На Украине <...> в войска уже и так берут кого попало. Мы видим, что есть такая здоровая тенденция в ВСУ, как увеличивающееся число сдающихся в плен. А там в законопроекте большое внимание уделяется и тем, кто уже уехал. Они пытаются "достать" уехавших и создают для них проблемы", — сказал эксперт в беседе с сайтом MK.ru.