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26 декабря, 15:54

Названы последствия "усиления" армии Украины инвалидами и женщинами

Политолог Дудчак предрёк рост числа уклонистов при мобилизации в ВСУ инвалидов

Законопроект о совершенствовании мобилизации на Украине вряд ли увеличит число желающих вступить в ВСУ, считает политолог Александр Дудчак. По его мнению, наоборот, ещё как можно больше украинцев будут пытаться исчезнуть с радаров военкомов.

"На Украине <...> в войска уже и так берут кого попало. Мы видим, что есть такая здоровая тенденция в ВСУ, как увеличивающееся число сдающихся в плен. А там в законопроекте большое внимание уделяется и тем, кто уже уехал. Они пытаются "достать" уехавших и создают для них проблемы", — сказал эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

Безусловно, вскоре у сбежавших в Европу украинцев появятся проблемы, тем не менее далеко не все европейские страны будут их выдавать Киеву. В частности, недавно этого пообещала не делать Германия. Таким образом, как подчеркнул Дудчак, европейцы получат достаточно квалифицированную рабочую силу, что позитивно отразится на экономике. Как считает политолог, законопроект о совершенствовании мобилизации не создавался специально для дискредитации главкома ВСУ Валерия Залужного. Да, тот ранее публично выступал с требованием отправить на фронт как можно больше людей, однако общественное мнение на Украине никогда особо не интересовало её западных кураторов, резюмировал Дудчак.

На Украине решили ещё больше ограничить в правах уехавших граждан
На Украине решили ещё больше ограничить в правах уехавших граждан

Напомним, Украина провела уже девять волн мобилизации. Между тем Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан, однако сам он пока не спешит поддерживать это. В Раде же подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.

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Getty Images / Spencer Platt

Наталья Исакова
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