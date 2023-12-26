Названы последствия "усиления" армии Украины инвалидами и женщинами
Политолог Дудчак предрёк рост числа уклонистов при мобилизации в ВСУ инвалидов
Законопроект о совершенствовании мобилизации на Украине вряд ли увеличит число желающих вступить в ВСУ, считает политолог Александр Дудчак. По его мнению, наоборот, ещё как можно больше украинцев будут пытаться исчезнуть с радаров военкомов.
"На Украине <...> в войска уже и так берут кого попало. Мы видим, что есть такая здоровая тенденция в ВСУ, как увеличивающееся число сдающихся в плен. А там в законопроекте большое внимание уделяется и тем, кто уже уехал. Они пытаются "достать" уехавших и создают для них проблемы", — сказал эксперт в беседе с сайтом MK.ru.
Безусловно, вскоре у сбежавших в Европу украинцев появятся проблемы, тем не менее далеко не все европейские страны будут их выдавать Киеву. В частности, недавно этого пообещала не делать Германия. Таким образом, как подчеркнул Дудчак, европейцы получат достаточно квалифицированную рабочую силу, что позитивно отразится на экономике. Как считает политолог, законопроект о совершенствовании мобилизации не создавался специально для дискредитации главкома ВСУ Валерия Залужного. Да, тот ранее публично выступал с требованием отправить на фронт как можно больше людей, однако общественное мнение на Украине никогда особо не интересовало её западных кураторов, резюмировал Дудчак.
Напомним, Украина провела уже девять волн мобилизации. Между тем Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан, однако сам он пока не спешит поддерживать это. В Раде же подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.
Getty Images / Spencer Platt