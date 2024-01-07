Западным политикам не остаётся ничего, кроме как разделить Украину по нынешней линии соприкосновения и покончить с конфликтом, избежав дальнейшей конфронтации с Россией. К неутешительному для Киева выводу пришли авторы британской газеты The Spectator.

В Туманном Альбионе считают, что сопротивление ВСУ базировалось лишь на поддержке из Вашингтона. Однако, когда помощь прекратится, воевать боевикам будет нечем. Американский лидер Джо Байден мог сделать из этого противостояния "глобальную войну за демократию", но его политической воли оказалось недостаточно.

"В этой прискорбной ситуации единственное выполнимое решение — принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкреплённом гарантиями безопасности, но не полным членством в НАТО для Киева", — констатировали в The Spectator.

В завершение авторы назвали военные цели Киева недостижимыми. По их мнению, даже если ВСУ каким-то чудесным образом вернут контроль над ЛДНР, Херсонщиной и Запорожьем, жители этих регионов не подчинятся новым властям и возьмутся за оружие.