Двадцать лет после трагедии. В Петербурге почтили память погибших подводников с "Курска"

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге прошла заупокойная лития в память о погибших членах экипажа подлодки "Курск", затонувшей 12 августа 2000 года в Баренцевом море.

На этом кладбище захоронены 32 члена экипажа. В 14:00 состоялась церемония отдания воинских почестей у мемориала погибшим подводникам. Затем собравшиеся возложили к монументу и могилам венки, после чего состоялись краткий траурный митинг и минута молчания.

Сегодня ровно 20 лет со дня, когда в Баренцевом море затонул "Курск". Причиной крушения стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Несколько дней весь мир ждал, что ребят-подводников спасут, но этого не произошло. На борту субмарины находилось 118 человек, все они погибли. К годовщине этой даты Лайф снял документальный фильм.