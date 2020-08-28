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Путин обсудил с Совбезом отношения России и Белоруссии

Президент РФ предложил выработать подходы к развитию сотрудничества с ближайшими партнёрами.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности. Одной из главных тем стал вопрос российско-белорусского сотрудничества. Как отметил глава государства, СБ РФ должен также проработать вопрос развития отношений с некоторыми из стран-соседей, "государствами, с которыми у РФ традиционно, в силу географической близости, большой объём отношений".

Эти отношения развиваются, и нужно согласовать наши позиции по некоторым ключевым вопросам, согласовать между ведомствами, выработать подходы для дальнейшего поступательного развития взаимодействия с нашими партнёрами, — заявил Владимир Путин.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Также присутствовали главы всех силовых ведомств РФ, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Песков разъяснил позицию Путина по поводу резерва российских силовиков для Белоруссии

По оценке Кремля, Минск не столкнётся с такой "крайней ситуацией", при которой будет необходимо привлечь эти силы.

Ранее Путин назвал Белоруссию самой близкой для России страной и выразил надежду, что ситуация там нормализуется.

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