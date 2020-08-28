Путин обсудил с Совбезом отношения России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности. Одной из главных тем стал вопрос российско-белорусского сотрудничества. Как отметил глава государства, СБ РФ должен также проработать вопрос развития отношений с некоторыми из стран-соседей, "государствами, с которыми у РФ традиционно, в силу географической близости, большой объём отношений".

— Эти отношения развиваются, и нужно согласовать наши позиции по некоторым ключевым вопросам, согласовать между ведомствами, выработать подходы для дальнейшего поступательного развития взаимодействия с нашими партнёрами, — заявил Владимир Путин.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Также присутствовали главы всех силовых ведомств РФ, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.