Участник жуткой аварии с микроавтобусами в Якутии оказался злостным нарушителем

Водитель одного из микроавтобусов, которые столкнулись на 236-м километре федеральной автодороги "Колыма" вблизи якутского села Черкех, является злостным нарушителем ПДД.

Как выяснил Лайф, только за 2020 год на счету мужчины 1984 года рождения такие статьи, как "Проезд на запрещающий сигнал светофора" (ст 12.12), "Нарушение правил перевозки пассажиров" (ст. 12.23), "Превышение скоростного режима" (12.9), "Управление т/с при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация авто запрещена" (12.5), "Уклонение от исполнения административного наказания" (20.25), "Нарушение пешеходом или пассажиром ПДД" (ст. 12.29), "Выпуск на линию т/с, не зарегистрированного в установленном порядке..." (12.31).

В результате страшной аварии погибла пассажирка, ещё 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Жертвой аварии стала Попова Яна Г. 1980 года рождения. Лайф публикует список пострадавших, чьи личности уже удалось установить:

Б. Роман 2008 г. р. — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга Б. Дмитрий 2011 г. р. — тупая травма живота Баева Е. 1983 г. р. — перелом бедренной кости, закрытый косой перелом верхней трети левой бедренной кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга Илларионова А. 1999 г. р. — перелом бедренной кости, закрытый косой перелом Попов Д. 1999 г. р. — переломы челюсти, скуловой кости, правой плечевой кости, полный вывих 33 зубов Нутендли Д. 1994 г. р. — компрессионный перелом грудного отдела позвоночника Эверестова Ю. 1999 г. р. — перелом грудного позвонка, закрытый компрессионный перелом Суслов П. 1964 г. р. — открытый перелом обеих костей левой голени Воронистая М. 1965 г. р. — открытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом бедренной кости В. Максим 2007 г. р. — компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, закрытый перелом ключицы Никифорова Вероника А. 1994 г. р. — автотравма Н. Элеонора 1994 г. р. — автотравма, разрыв печени