Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю
Буддистская община поколениями передаёт традиции предков, отметил лидер страны.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин поздравил буддистскую общину России с Новым годом по лунному календарю и началом Белого месяца — буддистского ритуального праздника, означающего наступление весны. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
"Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела", — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что российская община буддистов поколениями передаёт религиозные и духовные традиции, сохраняя устои и обычаи предков, и в заключение пожелал им здоровья, счастья и благополучия.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин поручил выделить 80 миллионов рублей на единовременные выплаты ветеранам, награждённым знаком "Житель осаждённого Севастополя".
Выбор редакции
Не нарваться на "картонную куклу": психолог призвала не искать срочно пару ко Дню влюблённых
Зеленский в поздравлении с восточным Новым годом перепутал Китай с Непалом
Полиция накрыла склад наркотиков, которым управляла 20-летняя репетиторша по физике — видео
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0