Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил буддистскую общину России с Новым годом по лунному календарю и началом Белого месяца — буддистского ритуального праздника, означающего наступление весны. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что российская община буддистов поколениями передаёт религиозные и духовные традиции, сохраняя устои и обычаи предков, и в заключение пожелал им здоровья, счастья и благополучия.

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин поручил выделить 80 миллионов рублей на единовременные выплаты ветеранам, награждённым знаком "Житель осаждённого Севастополя".

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