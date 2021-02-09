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Регион
Опубликовано 9 февраля 2021, 11:14

Кузнецова предложила устанавливать "родительский контроль" на сим-карты по умолчанию

Омбудсмен отметила, что особое внимание нужно уделять детям, которые оказались вовлечены в деструктивные группы.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова предложила мобильным операторам при оформлении сим-карт для детей по умолчанию предоставлять сервис "родительского контроля", который исключит доступ к запрещённой информации.

"Мы предлагаем провайдерам при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять сервис "родительского контроля", который позволял бы исключить доступ к запрещённой информации. Именно мобильные устройства для выхода в Интернет подростки используют чаще всего", — цитирует омбудсмена РИА "Новости".

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Кузнецова также отметила, что для повышения безопасности детей в Интернете важно их сопровождение, особенно если они оказались в той или иной степени вовлечены в деструктивные группы. Омбудсмен подчеркнула, что таких несовершеннолетних нельзя оставлять без внимания. Важно выяснить причины, по которым они увлеклись таким контентом, и предоставить альтернативу.

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Фото © Pixabay

Варвара Романова
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