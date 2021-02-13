Королеву красоты убили несколькими выстрелами и выбросили на дорогу

В американском штате Пенсильвания обнаружили тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит. 47-летнюю женщину убили несколькими выстрелами в голову, шею и туловище. Об этом сообщает E! News.

По информации издания, труп у шоссе нашёл работник Департамента транспорта региона. Жертву удалось опознать по отпечаткам пальцев, оставленным на обнаруженных у неё квитанциях. 10 февраля правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления.

Им оказался 28-летний водитель грузовика, ему уже предъявили обвинение. Мужчину нашли после того, как в куртке Ландрит обнаружили записку с его именем, номером телефона и адресом электронной почти. В автомобиле обвиняемого также нашли следы крови и гильзы.

По словам злоумышленника, он не знал Ребекку, однако с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке грузовиков в Коннектикуте. Отмечается, что убитая в декабре 2020 года бронировала номер в отеле на имя Лесли Майерс.

Ребекка Ландрит была финалисткой конкурса "Мисс Манхэттен — 2014" и бывшей "мисс Леди Либерти". Она описывала себя как "опытную скрипачку" и "человека с добрым сердцем".

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