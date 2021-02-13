Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Королеву красоты убили несколькими выстрелами и выбросили на дорогу

Подозреваемого в жестокой расправе уже задержали.

13 февраля 2021, 15:20
7210
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/tracara/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tracara</a></p>

Фото © Instagram / tracara

В американском штате Пенсильвания обнаружили тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит. 47-летнюю женщину убили несколькими выстрелами в голову, шею и туловище. Об этом сообщает E! News.

По информации издания, труп у шоссе нашёл работник Департамента транспорта региона. Жертву удалось опознать по отпечаткам пальцев, оставленным на обнаруженных у неё квитанциях. 10 февраля правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления.

Судья из Петербурга ответит за сына-подростка, случайно застрелившего лучшего друга

Судья из Петербурга ответит за сына-подростка, случайно застрелившего лучшего друга

Им оказался 28-летний водитель грузовика, ему уже предъявили обвинение. Мужчину нашли после того, как в куртке Ландрит обнаружили записку с его именем, номером телефона и адресом электронной почти. В автомобиле обвиняемого также нашли следы крови и гильзы.

По словам злоумышленника, он не знал Ребекку, однако с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке грузовиков в Коннектикуте. Отмечается, что убитая в декабре 2020 года бронировала номер в отеле на имя Лесли Майерс.

В США пранкера застрелили во время неудачного розыгрыша с "ограблением"

В США пранкера застрелили во время неудачного розыгрыша с "ограблением"

Ребекка Ландрит была финалисткой конкурса "Мисс Манхэттен — 2014" и бывшей "мисс Леди Либерти". Она описывала себя как "опытную скрипачку" и "человека с добрым сердцем".

Ранее Лайф рассказывал, что отец застрелил двух дочерей и покончил с собой, задав жене по телефону чудовищный вопрос.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Обнажённая Кафельникова оседлала слона ради горячей фотосессии — видео

сегодня в 18:25

СМИ: Убийцу учительницы из Воронежа заподозрили в жестокой расправе над семьёй пенсионеров

сегодня в 14:15

Машины разбросаны по обочине: на трассе под Симферополем в несколько аварий попали 32 автомобиля

сегодня в 20:42
adult

Петербургская блогерша расчленила хомяка и шокировала фолловеров его останками

вчера в 14:47

Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

сегодня в 20:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1