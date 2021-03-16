Украинский суд заочно приговорил экс-главу ЛНР Плотницкого к пожизненному заключению

Красногвардейский районный суд Днепра (Украина) заочно приговорил бывшего главу Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Плотницкого к пожизненному заключению по делу о крушении украинского военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого ополченцами в июне 2014 года. Об этом сообщил телеканал "Открытый".

Как отмечается, на пожизненном заключении настаивала прокуратура. Вердикт судьи зачитывали два дня. Объём документа составил около 130 страниц печатного текста. Приговор вынесли по статье о теракте. К пожизненному заключению также приговорили двух командиров отрядов ополчения ЛНР Андрея Патрушева и Александра Гуреева.

Напомним, в июне 2014 года в районе аэропорта города Луганска потерпел крушение Ил-76 ВВС Украины. Тогда погибло 40 десантников и девять членов экипажа. Украинские силовики заявили, что самолёт сбили ополченцы. В марте 2017 года замначальника Генштаба ВСУ посадили на семь лет за крушение самолёта.

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