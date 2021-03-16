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В Прикамье пьяный тракторист снёс крыльцо дома и протаранил припаркованные авто — видео

Мужчина пытался скрыться, но его задержали.

16 марта 2021, 14:23

В Пермском крае пьяный водитель погрузчика снёс крыльцо дома и протаранил несколько машин. Видео © Соцсети

В Прикамье (Пермский край) пьяный водитель погрузчика снёс крыльцо жилого дома и помял несколько автомобилей. Видео очевидцев с места событий появилось в социальных сетях.

Как сообщает паблик "Мой город — Пермь" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошёл в Добрянке. Жильцы многоквартирного дома на улице Советской, 98 не узнали один из подъездов — вход в здание был почти полностью разрушен: упал козырёк и оказались сломаны ступени. Также были помяты легковушки, припаркованные во дворе дома.

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Позднее выяснилось, что разгром учинил водитель погрузчика, который, судя по всему, находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не смог развернуться во дворе. Отмечается, что с места происшествия 21-летнему парню удалось удрать, однако очень скоро его задержали. Тракторист сидел в машине с разбитым стеклом, при встрече с полицейскими он оказал сопротивление.

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А недавно на Украине авиатехник на личном авто протаранил истребитель МиГ-29 на аэродроме в Василькове, что недалеко от Киева. При этом сам он отделался лишь несколькими ушибами.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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