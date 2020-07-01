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Кокорин забил семь голов в семи матчах за "Сочи"

Нападающий спас команду от поражения в игре с "Динамо".

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Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Матч "Динамо" против "Сочи" завершился со счётом 1:1. Динамовцы усилиями Николая Комличенко открыли счёт на 57-й минуте встречи, однако форвард сочинцев Александр Кокорин отквитал этот гол уже в добавленное ко второму тайму время. Оба мяча были забиты с пенальти.

Этот гол стал для Александра Кокорина седьмым за футбольный клуб "Сочи". Первую часть сезона форвард пропустил, отбывая наказание в колонии, и дебютировал в чемпионате только в марте, проведя с тех пор семь матчей. Сейчас он уже входит в топ-10 лучших бомбардиров РПЛ. "Сочи" поднялся из зоны вылета на девятое место.

РПЛ, 25-й тур.

"Сочи" "Динамо" 1:1.

Голы: Комличенко 57' (0:1, пен.), Кокорин 90+2' (1:1, пенальти).

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