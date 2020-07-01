Кокорин забил семь голов в семи матчах за "Сочи"

Матч "Динамо" против "Сочи" завершился со счётом 1:1. Динамовцы усилиями Николая Комличенко открыли счёт на 57-й минуте встречи, однако форвард сочинцев Александр Кокорин отквитал этот гол уже в добавленное ко второму тайму время. Оба мяча были забиты с пенальти.

Этот гол стал для Александра Кокорина седьмым за футбольный клуб "Сочи". Первую часть сезона форвард пропустил, отбывая наказание в колонии, и дебютировал в чемпионате только в марте, проведя с тех пор семь матчей. Сейчас он уже входит в топ-10 лучших бомбардиров РПЛ. "Сочи" поднялся из зоны вылета на девятое место.