Дважды оштрафованный "Зенитом" Азмун исправился и помог команде победить "Тамбов"

Матч 25-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Тамбовом" завершился победой гостей — 2:1. Счёт открыл Сердар Азмун, который накануне дважды нарушил правила и появлялся в общественном месте без маски и не соблюдая социальную дистанцию, чем подверг опасности всю команду. "Зенит" дважды оштрафовал его.

На 88-й минуте "Тамбов" сравнял счёт, реализовав пенальти.

Но "Зенит" всё же одержал победу, благодаря голу Эмилиано Ригони в компенсированное арбитром время. Сине-бело-голубые уходят далеко в отрыв от своих преследователей с 59 очками, а тамбовчане располагаются на 14-й строчке (25).

Ранее "Рубин" и "Уфа" сыграли вничью (0:0), "Ахмат" победил "Арсенал" со счётом 3:1, а матч "Оренбурга" и "Урала" был отменён из-за запрета Роспотребнадзора.