"Краснодар" с третьей попытки вышел на матч РПЛ. Игра затянулась на 111 минут

Эпидемия коронавируса у команд-конкурентов дважды не позволяла "Краснодару" начать финальную часть чемпионата России по футболу. Однако с третьей попытки матч с участием "быков" всё же состоялся: клуб на выезде встречался с "Ростовом". На 13-й минуте счёт открыл шведский нападающий гостей Маркус Берг. Однако победный счёт "Краснодар" не удержал: гол с пенальти отыграл болгарин Ивелин Попов.

Эпизод, приведший к назначению одиннадцатиметрового, произошёл на 93-й минуте, однако арбитры с помощью системы видеоповторов так долго выясняли, было ли там нарушение правил, что Попов исполнил пенальти только на 101-й минуте. Финальный свисток раздался на 110-й минуте, а с учётом двух добавленных минут к первому тайму суммарно "Краснодар" и "Ростов" провели на поле 111 минут.