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"Никаких переносов нет". Пресс-секретарь назвала дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

Ранее пользователи Сети заподозрили у политика инфаркт.

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Фото © Пресс-служба президента Белоруссии

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и Национальному собранию не переносилось, оно состоится 4 августа, как было запланировано. Об этом БелТА сообщила пресс-секретарь лидера республики Наталья Эйсмонт.

Агентство отмечает, что пресс-служба Лукашенко пока вообще не анонсировала его обращение. Между тем, в Сети начались обсуждения предстоящего послания, в частности, перенос его даты.

Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня, — заявила пресс-секретарь белорусского президента.

Пользователи Сети заподозрили инфаркт у Лукашенко

Ранее политик заявил, что на ногах переболел коронавирусом.

4 августа, по словам Эйсмонт, Лукашенко выступит с посланием.

Напомним, 28 июля Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Политик признался, что перенёс инфекцию на ногах.

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