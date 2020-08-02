"Никаких переносов нет". Пресс-секретарь назвала дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и Национальному собранию не переносилось, оно состоится 4 августа, как было запланировано. Об этом БелТА сообщила пресс-секретарь лидера республики Наталья Эйсмонт.

Агентство отмечает, что пресс-служба Лукашенко пока вообще не анонсировала его обращение. Между тем, в Сети начались обсуждения предстоящего послания, в частности, перенос его даты.

— Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня, — заявила пресс-секретарь белорусского президента.

4 августа, по словам Эйсмонт, Лукашенко выступит с посланием.