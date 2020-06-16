Отдыхающие на Волге сняли, как дядя тонет вместе с 12-летним племянником после аварии на гидроцикле

34-летний Михаил З., его 12-летний племянник и 12-летняя девочка отправились кататься на гидроцикле. Однако в какой-то момент транспортное средство перевернулось и все трое оказались в воде, пишет "АиФ Тверь". Находившиеся на берегу отдыхающие сняли на видео трагичный момент, как попавшие в аварию пытаются выбраться на берег.
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За кадром слышно, как дети обсуждают, что на поверхности видны только две головы, и раздаются крики "Помогите!". Однако, видимо, очевидцы не сразу осознали серьёзность ситуации. Только в конце ролика взрослый голос произносит: "Они тонут". Друг Михаила позже предположил, что тот в последние мгновения пытался спасти племянника.
Вижу, что сначала две головы, а потом одна исчезает. Тот, что покрупнее, видимо, Михаил, выныривает и заныривает. Думаю, племянник глотнул воды и начал тонуть, а Мишаня начал его спасать, и в итоге на третьем заходе сам наглотался
Друг Михаила
Спастись удалось только девочке — на ней одной был спасательный жилет. Михаил и его племянник добраться до суши не смогли. Их тела всё ещё не нашли. "Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.