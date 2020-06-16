Отдыхающие на Волге сняли, как дядя тонет вместе с 12-летним племянником после аварии на гидроцикле

34-летний Михаил З., его 12-летний племянник и 12-летняя девочка отправились кататься на гидроцикле. Однако в какой-то момент транспортное средство перевернулось и все трое оказались в воде, пишет "АиФ Тверь". Находившиеся на берегу отдыхающие сняли на видео трагичный момент, как попавшие в аварию пытаются выбраться на берег.

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За кадром слышно, как дети обсуждают, что на поверхности видны только две головы, и раздаются крики "Помогите!". Однако, видимо, очевидцы не сразу осознали серьёзность ситуации. Только в конце ролика взрослый голос произносит: "Они тонут". Друг Михаила позже предположил, что тот в последние мгновения пытался спасти племянника.

Вижу, что сначала две головы, а потом одна исчезает. Тот, что покрупнее, видимо, Михаил, выныривает и заныривает. Думаю, племянник глотнул воды и начал тонуть, а Мишаня начал его спасать, и в итоге на третьем заходе сам наглотался Друг Михаила