"Эти твари не понимают по-человечески": Во Львове националисты избили уличных музыкантов за песню на русском языке

Во Львове националисты избили уличных музыкантов за песню на русском языке. Видео © Соцсети

Во Львове националисты в очередной раз избили уличных музыкантов за песню на русском языке. Видео с места конфликта выложили очевидцы в TikTok. Сперва свои претензии молодым людям озвучила местная языковая активистка Наталья Маркевич, но, не добившись своего в словесной перепалке, ретировалась. Вскоре к конфликту подключились активисты "Сокола" — молодёжной организации партии "Свобода". Они напали на музыкантов и сломали их инструменты.

Интересен и комментарий самой Маркевич, который она выложила в Instagram после произошедшего. Избиение музыкантов она назвала "лучшей новостью за день".

Местная активистка радуется избиению музыкантов. Видео © Соцсети

"Это просто бальзам на душу. Так и нужно, причём не только во Львове, а в каждом городе с такими московскими суками нужно поступать в том же духе. Я не призываю к насилию... Хотя нет, призываю. Потому что таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески", — заявила девушка.

Авторы