"Эти твари не понимают по-человечески": Во Львове националисты избили уличных музыкантов за песню на русском языке
...а местная языковая активистка Наталья Маркевич назвала инцидент "лучшей новостью за день".
Во Львове националисты избили уличных музыкантов за песню на русском языке.
Видео © Соцсети
Во Львове националисты в очередной раз избили уличных музыкантов за песню на русском языке. Видео с места конфликта выложили очевидцы в TikTok. Сперва свои претензии молодым людям озвучила местная языковая активистка Наталья Маркевич, но, не добившись своего в словесной перепалке, ретировалась. Вскоре к конфликту подключились активисты "Сокола" — молодёжной организации партии "Свобода". Они напали на музыкантов и сломали их инструменты.
Интересен и комментарий самой Маркевич, который она выложила в Instagram после произошедшего. Избиение музыкантов она назвала "лучшей новостью за день".
Местная активистка радуется избиению музыкантов.
Видео © Соцсети
"Это просто бальзам на душу. Так и нужно, причём не только во Львове, а в каждом городе с такими московскими суками нужно поступать в том же духе. Я не призываю к насилию... Хотя нет, призываю. Потому что таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески", — заявила девушка.
Отметим, что похожие истории происходят во Львове постоянно. Более того, местные радикалы устраивают специальные "рейды" против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Лайф также рассказывал, как школьницу из Киева затравили в Сети и внесли в "Миротворец" за видео в TikTok с критикой мовы. А в Харькове выступление на русском языке закончилось для депутата исключением из партии.
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