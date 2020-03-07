"Сжечь!" Во Львове националисты затравили лицей, где обучают на русском языке

Львовский лицей № 45 националисты обвинили в отказе полностью переходить на украинский язык. Лицей объявил о наборе первоклассников в русскоязычные классы. На педагогов посыпались угрозы, началась травля в Сети.

— Спрос есть, русские классы набираются, а новый закон о среднем образовании разрешает это делать. Поэтому нарушений нет, — передаёт портал "Страна.ua" сообщение представителя лицея.

В русскоязычном лицее учится около тысячи учеников больше двух десятков национальностей. Он является одним из самых лучших школ во Львове. В последние годы лицей постоянно атакуют националисты, педагогов обвиняют в пропаганде "русского мира" и "русификации украинских детей". В прошлом году лицей обвиняли в том, что он набрал всего один украиноязычный первый класс из четырёх возможных. Ранее националисты добились закрытия музея Пушкина в школе.

Как отмечают националисты, Львовский городской совет постоянно выделяет средства на деятельность лицея, а в этом году "русскому" учебному заведению купят современный 3D-принтер. Однако директор учебного заведения уверяет, что школе выделяют столько же, сколько и другим лицеям.

— "Разогнать ту школу к чертям собачьим", "Мой Львов уже не тот. Когда-то Львова и Бандеры боялись и уважали, а сейчас понаехало москалей, права качают", "Сжечь на фиг такой лицей со всем кодлом", — комментируют интернет-пользователи.

Напомним, ранее украинские пользователи соцсетей затравили двенадцатилетнего Максима из посёлка Турийск Волынской области после победы на международном песенном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, приуроченном к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Всё из-за того, что мальчик спел военную песню "Смуглянка" на русском языке. При этом Максим был одет в советскую форму. В соцсетях талантливого подростка обвинили в поддержке "оккупантов" и назвали "трусливым соловьём" и "выродком".