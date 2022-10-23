10 весомых причин завести уточку, узнав о которых вы уже не сможете сопротивляться
Название интернет-проекта "Почему вам стоит завести утку" говорит само за себя. Собрали 10 самых очаровательных постов оттуда, после которых мысль стать утиным родителем закрадётся в голову каждого.
Спортзальная утка. Сложно представить, для каких целей, но явно не для мотивации — всё внимание эта красотка перетянет на себя
Это я, когда ты посылаешь мне селфи
Доминируй, властвуй, кря-кря-кря
Список животных, которые станут моими следующими питомцами:
- уточка
На ужин у нас суп из чистой концентрированной милоты
Кажется, у нас утки потекли
"Я и учёба"
Вы говорите по-французски?
Меня только одно интересует — как он заплатил за проезд
Существа на этой планете, ради которых можно пожертвовать собой:
- ...
- ...
- эта уточка
Животные/ домашние питомцы
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