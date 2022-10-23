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23 октября, 08:45

10 весомых причин завести уточку, узнав о которых вы уже не сможете сопротивляться

Название интернет-проекта "Почему вам стоит завести утку" говорит само за себя. Собрали 10 самых очаровательных постов оттуда, после которых мысль стать утиным родителем закрадётся в голову каждого.

Спортзальная утка. Сложно представить, для каких целей, но явно не для мотивации — всё внимание эта красотка перетянет на себя

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Это я, когда ты посылаешь мне селфи

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Доминируй, властвуй, кря-кря-кря

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Список животных, которые станут моими следующими питомцами:

  • уточка
Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

На ужин у нас суп из чистой концентрированной милоты

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Кажется, у нас утки потекли

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

"Я и учёба"

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Вы говорите по-французски?

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Меня только одно интересует — как он заплатил за проезд

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Существа на этой планете, ради которых можно пожертвовать собой:

  • ...
  • ...
  • эта уточка
Фото © Twitter / shouldhaveaduck

Фото © Twitter / shouldhaveaduck

10 милых фото котят по имени Гав, которых на самом деле зовут совсем по-другому

10 милых фото котят по имени Гав, которых на самом деле зовут совсем по-другому

Обложка ©

Twitter / shouldhaveaduck

Сергей Трофимов

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