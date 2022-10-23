10 весомых причин завести уточку, узнав о которых вы уже не сможете сопротивляться

Спортзальная утка. Сложно представить, для каких целей, но явно не для мотивации — всё внимание эта красотка перетянет на себя

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Это я, когда ты посылаешь мне селфи

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Доминируй, властвуй, кря-кря-кря

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Список животных, которые станут моими следующими питомцами: уточка

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На ужин у нас суп из чистой концентрированной милоты

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Кажется, у нас утки потекли

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"Я и учёба"

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Вы говорите по-французски?

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Меня только одно интересует — как он заплатил за проезд

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Существа на этой планете, ради которых можно пожертвовать собой: ...

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эта уточка