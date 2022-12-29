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29 декабря, 17:24
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Россиянам рассказали об ошибках при измерении давления, из-за которых "врут" тонометры

Врач Ярцева: Давление не стоит измерять после эмоциональных разговоров и занятий спортом

Артериальное давление необходимо измерять, когда человек находится в расслабленном состоянии, в противном случае показатели будут сильно завышены. Об этом в беседе с изданием "Москва 24" рассказала врач – терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

"Не надо мерить давление сразу после того, как вы с кем-то эмоционально поговорили или потренировались. Оно, естественно, будет высоким. Если вы только что пробежали кросс и давление оказалось высоким, очевидно, что дело в нагрузке", — пояснила она.

Медик также указала, что автоматические тонометры часто дают сбои, из-за чего неточно измеряют давление. В связи с этим необходимо проводить замеры минимум три раза, причём на разных руках, а потом взять усреднённые параметры, резюмировала Ярцева.

Кардиолог рассказала, зачем 30-летним тонометр в аптечке

Кардиолог рассказала, зачем 30-летним тонометр в аптечке

А ранее врач и телеведущий Александр Мясников указал на грубую ошибку при измерении давления. Он также рассказал, какой признак может свидетельствовать о серьёзном заболевании сосудов.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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