Россиянам рассказали об ошибках при измерении давления, из-за которых "врут" тонометры

Артериальное давление необходимо измерять, когда человек находится в расслабленном состоянии, в противном случае показатели будут сильно завышены. Об этом в беседе с изданием "Москва 24" рассказала врач – терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

"Не надо мерить давление сразу после того, как вы с кем-то эмоционально поговорили или потренировались. Оно, естественно, будет высоким. Если вы только что пробежали кросс и давление оказалось высоким, очевидно, что дело в нагрузке", — пояснила она.

Медик также указала, что автоматические тонометры часто дают сбои, из-за чего неточно измеряют давление. В связи с этим необходимо проводить замеры минимум три раза, причём на разных руках, а потом взять усреднённые параметры, резюмировала Ярцева.