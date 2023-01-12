Впервые в истории: Учёные ожидают в космосе события, которого не было 50 тысяч лет Есть шансы увидеть её невооружённым глазом, но лучше вооружиться оптикой. По словам учёных, это может быть её последняя встреча с человечеством. 11 января, 23:40 Обложка © shutterstock

Что такое комета

Это летающая вокруг Солнца по вытянутой овальной орбите снежно-ледяная глыба с примесями разных твёрдых частиц, "грязный снежок". Когда этот летучий айсберг подлетает к Солнцу, лёд с его поверхности начинает испаряться и образует вокруг него облако, которое называют "комой". Поток солнечного ветра как бы сдувает эту кому, и получается хвост.

Есть такие кометы, которые в момент обнаружения принимают за совершенно новые, а потом оказывается, что их уже видели наши предки, скажем, несколько столетий назад. Но в случае с кометой C/2022 E3 (ZTF) человек разумный совершенно точно увидит её в первый, а по всем текущим тенденциям, — и в последний раз.

Расчёт орбиты показывает, что она делает один оборот вокруг Солнца примерно за 50 тысяч лет. Это означает, что во время её предыдущего пролёта мимо Земли по нашей планете ходили укутанные в звериные шкуры представители Homo neanderthalensis. И сложно сказать, было ли у них больше интереса к ночному небу в их вечной борьбе за жизнь, чем у нас в нашей.

Комета C/2022 E3 (ZTF) на снимке обсерватории Азиаго (Италия). Фото © Wikipedia

Чем комета отличается от астероида

Астероид — это каменистое тело, скопление космического щебня. Комета — это, по сути, льдина. Комета C/2022 E3 (ZTF), по расчётам, примерно километрового размера. Поначалу, кстати, подумали, что это астероид, а потом заметили кому. По словам исследователей, она зеленоватая, и это говорит о большом количестве в ней необычной разновидности углерода, которую как раз и наблюдают в основном в космосе — диуглерод, соединение двух атомов углерода.

Орбита у этой кометы настолько вытянутая, что большую часть своей "жизни" она проводит на расстоянии как минимум в 2,5 тысячи раз дальше от Солнца, чем Земля. Для сравнения, Плутон летает — самое большее — в 49 раз дальше нас от светила. Примерно в тех же краях находится Пояс Койпера — примерно в 60–70 раз дальше Земли — рассеянный диск с карликовыми планетами, астероидами, кометами и всем прочим. Значит, эта новая комета явно не из их многочисленных семейств.

Полагают, что она родом из гипотетического Облака Оорта — гигантской сферы, окружающей нашу Солнечную систему и состоящей в основном из ледяных глыб. Конечно, сфера эта с Земли никак не может быть видна, потому что глыбы летают на преогромных расстояниях друг от друга, то есть неплотно. Так что дать какое-то вящее подтверждение её существованию пока не представляется возможным. Учёные только предполагают, что она есть, и предполагают именно из-за того, что оттуда являются кометы с очень и очень долгими периодами вращения. Надо сказать, Облако Оорта, по примерным представлениям, начинается где-то в 50 тысяч раз дальше Земли. То есть комета обретается в десятки раз ближе.

Облако Оорта. Фото © Wikipedia

Когда мы увидим комету

Астрономы заметили C/2022 E3 (ZTF) в марте 2022 года, тогда она была возле Юпитера. Сейчас она уже достигла так называемого перигелия, то есть ближайшей к Солнцу точки своей орбиты, и точка эта как раз находится почти на уровне орбиты Земли. Чуть-чуть дальше. Надо сказать, когда комета приближается к Солнцу и облетает вокруг него, она мчится несравненно быстрее, чем когда она очень далеко. То есть в дальних краях огромного эллипса своей орбиты она "ползёт", а у Солнца "пулей" пролетает.

Сообщают, что мы её увидим примерно в конце января – начале февраля 2023 года. Сейчас, в январе 2023 года, она в ночном небе находится где-то в окрестностях созвездия Малой Медведицы. К февралю переместится в созвездие Жирафа, но всё равно проще найти сначала ковш Большой Медведицы, посмотреть повыше, заметить перевёрнутый ковшик Малой Медведицы и напрягать зрение где-то там, вокруг Полярной звезды. Астрономы говорят, надо идти туда, где меньше городской засветки, и лучше с биноклем, подзорной трубой либо телескопом.

21-22 января будет новолуние, безлунное небо будет темнее, и больше шансов разглядеть редчайшую гостью. 10–11 февраля возле неё будет находиться красноватая звёздочка — Марс. Можно загрузить какое-нибудь приложение со звёздными картами, и там будет высвечиваться текущее расположение планет. Найдём Марс — значит, где-то рядом комета.

Есть мнение, что люди её больше не увидят: не исключено, что после предстоящего ухода в бескрайние дали пространства её полностью выбросит за пределы Солнечной системы, то есть она покинет свою орбиту и навеки станет беспризорной и бесхвостой. Но, собственно говоря, даже если не станет и снова вернётся через 50 тысяч лет, для человечества крайне мало шансов увидеть её ещё раз: большинство наших современников полагают, что к тому времени на Земле вряд ли будут жить люди.

Авторы Адель Романенкова