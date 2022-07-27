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27 июля, 10:15

Песков: Действия Молдавии в отношении оппозиции не укладываются в понятие "демократия"

Песков: Москва наблюдает, как власти Молдавии недемократически ведут себя с оппозицией

Действия власти Молдавии в отношении оппозиционных партий одобрять невозможно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле наблюдают за политической обстановкой в стране.

"Мы, конечно же, наблюдаем за этим и видим, как, с одной стороны, нынешнее руководство Молдавии методично пытается насаждать антироссийскую повестку, насаждать идеи об эфемерной угрозе, делает всё возможное, чтобы политически и иными методами дистанцироваться от идеи какого-то взаимодействия с Россией", — сказал Песков.

По его словам, руководство Молдавии принимает достаточно жёсткие меры в отношении оппозиционных партий, которые не укладываются в понятие "демократия". Песков подчеркнул, что такие действия противоречат "самой идее демократического процесса, демократической конкуренции политических сил".

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Ранее Лайф сообщал, что сенатор Джабаров уличил Запад в попытках создать из Молдавии вторую Украину, накачивая страну оружием. По его мнению, эти действия лишь отодвинут возможность мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Александр Юнашев

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