Песков: Действия Молдавии в отношении оппозиции не укладываются в понятие "демократия"

Действия власти Молдавии в отношении оппозиционных партий одобрять невозможно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле наблюдают за политической обстановкой в стране.

"Мы, конечно же, наблюдаем за этим и видим, как, с одной стороны, нынешнее руководство Молдавии методично пытается насаждать антироссийскую повестку, насаждать идеи об эфемерной угрозе, делает всё возможное, чтобы политически и иными методами дистанцироваться от идеи какого-то взаимодействия с Россией", — сказал Песков.

По его словам, руководство Молдавии принимает достаточно жёсткие меры в отношении оппозиционных партий, которые не укладываются в понятие "демократия". Песков подчеркнул, что такие действия противоречат "самой идее демократического процесса, демократической конкуренции политических сил".